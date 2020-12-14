Також запровадили заборону на переміщення курей і яєць в зоні три кілометри навколо ферми.

На фермі в селищі Хіагасіомі в Японії зафіксували спалах пташиного грипу. Через це планують знищити понад 11 тисяч курей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Kyodo.

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На фермі вже знайшли близько 50 загиблих тварин, у яких аналізи підтвердили наявність пташиного грипу. Також ввели заборону на переміщення курей і яєць в зоні три кілометри навколо ферми.

Крім того, наголошується, що в 2020 році пташиний грип зафіксували вже в десяти префектурах Японії. З початку листопада знищили 2 млн курей.

Нагадаємо, 8 грудня Міністерство сільського господарства Франції заявило про спалах високопатогенного пташиного грипу H5N8 на качиній фермі. Вона знаходиться на південному заході країни.

Раніше повідомлялося, що на сході Польщі виявили пташиний грип на індичих фермах, в результаті чого були забиті до 40 тисяч птахів.

Крім того, в Данії знищили всіх норок з новим коронавірусом. Раніше данський уряд планував знищити 17 млн норок через мутований штам коронавірусу.

Пташиний грип: що відомо

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Автор: УНІАН