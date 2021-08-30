Попри заборону тисячі людей вийшли на вулиці німецької столиці із протестом проти тиску на невакцинованих та проти заходів для боротьби з поширенням коронавірусу. Поліція затримала десятки осіб.

В Берліні у неділю, 29 серпня, кілька тисяч людей вийшли на заборонені демонстрації проти коронавірусних обмежень та обмежень для невакцинованих жителів ФРН.

Як передає DW, вони вигукували "Приберіть руки від наших дітей" та висловлювалися проти того, що вони назвали "вакцинаційним апартеїдом", оскільки в частині Німеччини влада розглядає можливості для запровадження більш жорстких обмежень для людей, які не щеплені проти коронавірусу. Безпеку під час акції забезпечували 2200 правоохоронців.

Під час акції протесту були затримані десятки людей

Дев'ять мітингів, у тому числі демонстрація учасників руху коронаскептиків Querdenken, були заборонені. Це відбулось тому, що на таких акціях учасники зазвичай не дотримуються дистанції та не носять захисні маски. Однак поліція не розганяла демонстрації. "Наразі вулицями бродить кілька тисяч людей", - повідомили в берлінській поліції.

Читайте такожАмериканець наполовину осліп після коронавірусуПід час акцій було затримано близько 80 людей, зокрема за опір правоохоронцям, повідомила агенція Reuters. Деякі протестувальники також намагалися прорвати поліцейські бар'єри та здійснювали напади на правоохоронців.

Під час аналогічної акції у Берліні в суботу, 28 серпня, поліція затримала понад 100 людей.

Нагадаємо, що раніше у Франції люди вийшли на масштабні протести через обов’язкову вакцинацію.

У червні десятки тисячі громадян Бразилії вийшли на протести проти політики президента щодо COVID-19. Їх президент називав хворобу "маленьким грипом".

Автор: Катерина Гірник