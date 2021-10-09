За словами міністра республіки, виявлено близько 100 осіб, які могли заразитися вірусом.

У східній частині Демократичної Республіки Конго виявили перший після оголошення про закінчення останнього спалаху випадок зараження геморагічною лихоманкою Ебола.

Як повідомляє Reuters з посиланням на заяву міністра охорони здоров’я Жан-Жака Мбунгані, трирічний хлопчик дав позитивний результат недалеко від східного міста Бені, одного з епіцентрів спалаху 2018-2020 років, і помер від хвороби в середу.

За словами міністра, виявлено близько 100 осіб, які могли заразитися вірусом. Вони будуть знаходитися під наглядом, щоб можна було проконтролювати, чи з’являться у них якісь симптоми.

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У внутрішньому звіті біомедичної лабораторії Конго повідомляється, що троє з сусідів малюка також проявили симптоми, відповідні лихоманці Ебола, минулого місяця і померли, але жоден з них не був протестований.

Загалом в Конго було зареєстровано 12 спалахів після того, як в 1976 році в екваторіальному лісі біля річки Ебола була виявлена хвороба, яка викликає сильну блювоту й діарею та поширюється через контакт з біологічними рідинами.

Хвороба зазвичай вбиває близько половини інфікованих, хоча методи лікування, розроблені після рекордного спалаху 2014-2016 років в Західній Африці, значно знизили рівень смертності при ранньому виявленні.

Раніше міністерство охорони здоров’я Гвінеї в Західній Африці оголосило про епідемію Ебола після того, як три людини померли від вірусу і ще четверо заразилися.

У березні повідомлялося, що у штаті Вашингтон медики спостерігали за 23 мешканцями, що повернулися з Гвінеї та Конго. Вони ризикують стати носіями й поширювачами лихоманки Ебола.

Довідка УНІАН. Ебола - вірусне захворювання, початкові симптоми якого включають раптову лихоманку, приступ слабкості, болі м'язів і горла, згідно з описом Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ). І це початок: наступні етапи хвороби супроводжуються рвотою, діареєю, а подекуди - внутрішніми і зовнішніми кровотечами.

Хвороба передається контактним способом - через контакт з інфікованими тваринами, кажанами і дикими антилопами.

Серед людей вона поширюється шляхом безпосереднього контактування з інфікованою кров'ю, іншими рідинами хворого або дотиком до заражених поверхонь. Навіть похорони померлих від Еболи можуть містити ризик заразитися, якщо хтось доторкнеться до тіла покійного.

Інкубаційний період може тривати від двох днів до трьох тижнів, а діагноз поставити нелегко. Спалах хвороби серед людей досі обмежувався країнами Африки, хоча один штам цього вірусу з'явився на Філіппінах.

Медики перебувають у групі підвищеного ризику, якщо лікують хворих без належного персонального захисту. Ризик заразитися зберігається доти, доки кров і виділення хворих містять вірус Еболи. Подекуди цей період сягає сім тижнів після одужання.

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Автор: Вікторія Гордієнко