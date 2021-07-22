За словами чиновників МОЗ, вони намагаються оцінити потенційні ризики для тих, хто міг перебувати в близькому контакті з тим, хто заразився.

Влада США намагається розшукати понад 200 осіб з 27 різних штатів, які могли бути в контакті з людиною, яка захворіла рідкісним типом віспи - віспою мавп.

На початку липня з цим інфекційним захворюванням з Нігерії повернувся житель Техасу. За офіційними даними, це перший випадок мавпячої віспи в США з 2003 року.

Спалахи мавпячої віспи час від часу трапляються у віддалених куточках Центральної та Західної Африки, поблизу тропічних дощових лісів.

Пацієнт, виявлений в США, знаходиться в лікарні в стабільному стані, і інших випадків зараження мавпячою віспою в країні поки не встановили.

Центри контролю і профілактики захворювань при МОЗ США зараз зв'язуються з пасажирами двох авіарейсів, на яких 9 липня з Нігерії летів інфікований чоловік.

З міста Лагос він спочатку дістався Атланти в штаті Джорджія, а потім з Атланти відправився в Даллас, штат Техас, де його госпіталізували.

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За словами чиновників МОЗ, вони намагаються оцінити "потенційні ризики для тих, хто міг перебувати в близькому контакті з пасажиром". Але шанси того, що захворювання могло поширитися, низькі, тому що на всіх в салоні були маски, запевнили вони.

"Ризик для населення ми вважаємо низьким", - сказав представник Центрів контролю і профілактики захворювань Бі-бі-сі.

Вірус мавпячої віспи близький до вірусу чорної віспи, але не такий заразний і смертельний. Захворювання, що ним викликається, протікає зазвичай легше - приблизно як вітрянка, і симптоми проходять самі по собі через кілька тижнів.

Однак, під час деяких спалахів епідемії в Західній Африці число летальних випадків досягало 10%.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, мавпяча віспа передається при безпосередньому контакті з людиною, що заразилася. Вірус може потрапити в організм через тріщини в шкірі або повітряно-крапельним шляхом через ніс, рот, очі.

Захворювання також може перейти до людини від інфікованих мавп, щурів, білок або від предметів із зараженою поверхнею, через постільну білизну або одяг.

Спочатку захворювання супроводжується лихоманкою, головним болем, болем в спині і м'язах, а також загальним станом слабкості. Потім жар спадає і може з'явитися висип - спочатку, як правило, на обличчі, а потім і на інших частинах тіла, найчастіше долонях і стопах. Висип може дуже сильно свербіти. В кінцевому рахунку на її місці з'являються сухі болячки, і можуть залишитися шрами.

Хоча ця хвороба дуже рідкісна, в США стався спалах в 2003 році - тоді 47 підтверджених випадків зв'язали з привезеними в країну щурами.

У Великобританії в 2018 році було зареєстровано два випадки мавпячої віспи у пасажирів рейсів, що прилетіли з Нігерії. У тому ж році викликав тривогу випадок передачі мавпячої віспи людині, коли цією хворобою заразилася співробітниця лікарні в місті Ньюкасл - як припускають, через контакт з постільною білизною хворого.

У 2019 була розроблена вакцина від мавпячої віспи, а крім того, запобігти спалаху захворювання допомагає і щеплення від звичайної віспи.

Однак, як повідомляє Всесвітня організація охорони здоров'я, в останні роки в країнах Центральної і Західної Африки трапляються епідемії цього захворювання. Сприйнятливість людей до мавпячої віспи збільшується через падіння рівня імунізації від чорної віспи.

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Автор: Ірина Погоріла