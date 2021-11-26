В результаті розслідування з’ясувалося, що принаймні 15 жінок стали жертвами лікаря.

В Італії 60-річний лікар-гінеколог з міста Барі Джованні Міньєлло став об’єктом таємного розслідування, під час якого виявилося, що він за допомогою сексу обіцяв "вилікувати" своїх пацієнток від вірусу папіломи людини (ВПЛ), який може викликати рак.

Як пише Daily Mail, журналістам стало відомо про незвичайний спосіб "лікування", який практикує лікар на прізвисько "Чарівна флейта", від однієї з його пацієнток - Анни-Марії. Жінка консультувалася у Міньєлло стосовно того, що не може завагітніти. Після огляду він сказав їй, що побачив ознаки ВПЛ, хоча тест мазка був негативним.

"Я врятував багатьох жінок від раку. Усі ті, з ким я мав стосунки, позбувалися небезпеки", - переконував лікар, пропонуючи секс як ліки.

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Щоб переконатися, що лікар дійсно практикує "цілющий секс", журналісти підіслали до нього акторку, яка розіграла роль пацієнтки. Міньєлло виявив у неї є "білі плями" на шийці матки, які вказують на наявність ВПЛ, і запропонував свій випробуваний метод лікування.

Акторка погодилася зустрітися з лікарем в готелі, де він знову запевнив її, роздягаючись, що вона буде вільна від вірусу. При цьому він наполягав на сексі без презерватива, щоб пацієнтка отримала "максимальну користь" від його антитіл. "Сеанс терапії" не було доведено до кінця через втручання журналістів, які відстежували весь процес "лікування".

В результаті розслідування з’ясувалося, що принаймні 15 жінок стали жертвами лікаря.

За словами координаторки Центру боротьби з насильством у місті Маріки Массари, таких жінок могло бути набагато більше, але не всі вони наважуються тепер заявити про "лікування".

Через свого адвоката Міньєлло заявив, що запропонував альтернативне лікування, яке принесло результати, додавши, що ніколи не примушував жінок до сексу і все відбувалося за згодою.

Прокуратура міста Барі розпочала розслідування, яке наразі перебуває на підготовчій стадії для встановлення фактів.

Нагадаємо, нещодавно у США (штат Флорида) чоловік в аквапарку шість місяців займався сексом із дельфіном Доллі. Та після розлучення, за словами американця, тварина "вчинила самогубство".

Автор: Віолетта Орлова