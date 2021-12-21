Препарат створила американська компанія Novavax.

Нову вакцину від коронавірусу схвалив європейський регулятор. Йдеться про препарат Nuvaxovid від американської компанії Novavax.

Про це повідомляє Європейське агентство лікарських засобів.

"Після ретельної оцінки комітет EMA з лікарських засобів для людини (CHMP) дійшов спільної згоди в тому, що дані про вакцину були надійними та відповідали критеріям ЄС щодо ефективності, безпеки та якості", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що це вже п'ята схвалена вакцина від COVID-19 в Євросоюзі. Препарат дозволений для вакцинації людей старше 18 років. За даними досліджень, ефективність вакцини досягає рівня в 90%.

Читайте такожВ Ізраїлі заявили про початок п'ятої хвилі COVID-19Таким чином, дані, які є на цей час, дозволяють вважати, що ризики від застосування препарату набагато нижче його користі. Надалі виробник повинен надати повні дані про клінічні випробування. Прискорена реєстрація препарату пов'язана з необхідністю закрити потребу у вакцині.

Штам Омікрон - що відомо

Перше повідомлення про зараження новою мутацією коронавірусу з'явилися в листопаді 2021 року в Південній Африці. Вірус швидко поширився в найбільш густонаселеній провінції ПАР Гаутенг.

Випадки зараження цим штамом зафіксовані в Ботсвані, пар і Гонконгу, а також у мандрівників, які прибули в Ізраїль, Бельгію, Німеччину, Італію і Великобританію.

У ВООЗ порівняли штами коронавірусу "Омікрон" і "Дельта". За словами вчених, Омікрон може виявитися менш небезпечним в порівнянні зі штамом Дельта. Водночас він поширюється набагато швидше.

13 грудня у Великій Британії зафіксували першу смерть від нового штаму коронавірусу "Омікрон".

Читайте такожУ Нідерландах оголосили суворий локдаун на святаКілька європейських країн почали вакцинувати дітей віком від 5 до 11 років, щоб не закривати школи на тлі стрімкого поширення "Омікрона".

За даними ВООЗ, кількість інфікувань "Омікроном" у світі подвоюється кожні 2-3 дні.

Країни G7 назвали штам коронавірусу "Омікрон" найбільшою загрозою для глобальної системи охорони здоров'я.

18 грудня міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко повідомив, що в Україні вперше виявили штам коронавірусу "Омікрон".

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Автор: Анастасія Горбачова