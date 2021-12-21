Нову вакцину від коронавірусу схвалив європейський регулятор. Йдеться про препарат Nuvaxovid від американської компанії Novavax.
Про це повідомляє Європейське агентство лікарських засобів.
"Після ретельної оцінки комітет EMA з лікарських засобів для людини (CHMP) дійшов спільної згоди в тому, що дані про вакцину були надійними та відповідали критеріям ЄС щодо ефективності, безпеки та якості", - йдеться в повідомленні.
Відзначається, що це вже п'ята схвалена вакцина від COVID-19 в Євросоюзі. Препарат дозволений для вакцинації людей старше 18 років. За даними досліджень, ефективність вакцини досягає рівня в 90%.
Читайте такожВ Ізраїлі заявили про початок п'ятої хвилі COVID-19Таким чином, дані, які є на цей час, дозволяють вважати, що ризики від застосування препарату набагато нижче його користі. Надалі виробник повинен надати повні дані про клінічні випробування. Прискорена реєстрація препарату пов'язана з необхідністю закрити потребу у вакцині.
Штам Омікрон - що відомо
Перше повідомлення про зараження новою мутацією коронавірусу з'явилися в листопаді 2021 року в Південній Африці. Вірус швидко поширився в найбільш густонаселеній провінції ПАР Гаутенг.
Випадки зараження цим штамом зафіксовані в Ботсвані, пар і Гонконгу, а також у мандрівників, які прибули в Ізраїль, Бельгію, Німеччину, Італію і Великобританію.
У ВООЗ порівняли штами коронавірусу "Омікрон" і "Дельта". За словами вчених, Омікрон може виявитися менш небезпечним в порівнянні зі штамом Дельта. Водночас він поширюється набагато швидше.
13 грудня у Великій Британії зафіксували першу смерть від нового штаму коронавірусу "Омікрон".
Читайте такожУ Нідерландах оголосили суворий локдаун на святаКілька європейських країн почали вакцинувати дітей віком від 5 до 11 років, щоб не закривати школи на тлі стрімкого поширення "Омікрона".
За даними ВООЗ, кількість інфікувань "Омікроном" у світі подвоюється кожні 2-3 дні.
Країни G7 назвали штам коронавірусу "Омікрон" найбільшою загрозою для глобальної системи охорони здоров'я.
18 грудня міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко повідомив, що в Україні вперше виявили штам коронавірусу "Омікрон".