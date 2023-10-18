Згідно з останніми даними Центрів з контролю та профілактики захворювань, більшість дорослих у світі не висипаються.

Фахівці зі сну виявили дві поширені поведінки, які можуть завдати шкоди хорошому нічному сну.

Згідно з останніми даними Центрів з контролю і профілактики захворювань, більшість дорослих не висипаються, пише Express.co.uk. Організація Sleepwave провела дослідження і виявила, що три чверті учасників прокидаються з почуттям втоми, принаймні, два рази на тиждень, при цьому, за оцінками, від 50 до 70 млн людей живуть з хронічними або постійними порушеннями сну.

У зв'язку з цим експерт зі сну Ненсі Ротштейн розповіла про дві поширені звички, які заважають добре виспатися вночі.

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"Всі дивляться на час і починають відраховувати години, поки не доведеться вставати. Це викликає занепокоєння, тому що ви думаєте: "Я більше не засну, і мені скоро доведеться вставати", а ваш мозок негайно чіпляється за цю думку і починає робити всякі божевільні речі", - пояснила фахівець.

Вона порадила включити приглушене світло і почитати книгу, якщо ви прокидаєтеся вночі і потім вам важко знову заснути.

Дослідження Sleepwave також показало, що 83% учасників постійно використовують будильник, причому кожен п'ятий використовує його щодня. Однак фахівець не радить використовувати кнопку повтору на будильнику або телефоні.

"Коли ви натискаєте кнопку повтору, то даремно витрачаєте сон. Припустимо, ви тричі натискаєте кнопку затримки з інтервалом у 10 хвилин - це 30 хвилин втраченого сну. Ви можете знову заснути, але насправді не засинаєте. Від цього ви відчуваєте себе слабким. Краще відразу вставати з ліжка після дзвінка будильника", - підкреслила вона.

Скільки потрібно спати

Центри контролю та профілактики захворювань рекомендують дорослим спати 7-9 годин щоночі.

Підліткам потрібно значно більше часу - від 8 до 10 годин сну, а дітям у віці від шести до 12 років - від 9 до 12 годин.

Нестача сну провокує хронічні проблеми зі здоров'ям, такими як апное уві сні, хвороби серця, нирок, високий кров'яний тиск, діабет, інсульт, ожиріння і депресія.

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