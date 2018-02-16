На Волині вилучили з підпільних цехів бурштину на понад півмільйона гривень

Правоохоронці вилучили 170 кг обробленого і необробленого каміння різних фракцій.

На Волині поліція вилучила з чотирьох підпільних цехів 170 кг бурштину, загальна вартість якого перевищує 500 тис. грн.

Читайте такожНа Рівненщині дві сотні копачів бурштину побили палицями поліцейських (фото)Як повідомили УНІАН у секторі комунікації ГУ Нацполіції у Волинській області, 14 лютого працівники обласного управління захисту економіки, слідчого управління поліції та прокуратури викрили та припинили діяльність чотирьох підпільних цехів з обробки бурштину, які знаходилися і одному з населених пунктів Маневицького району.

Санкціоновані обшуки відбулися у підпільних цехах та за місцем помешкання причетних до незаконної діяльності осіб. Поліцейські вилучили 170 кг обробленого і необробленого каміння різних фракцій. Крім того було вилучено і обладнання для його обробки.

За попередніми даними, вартість дорогоцінного каміння, яке експортували за межі країни, перевищує 500 тис. грн.

На даний час тривають подальші заходи, спрямовані на встановлення інших фактів злочинної діяльності фігурантів та повного кола осіб, причетних до протиправної діяльності з незаконного видобутку бурштину-сирцю.