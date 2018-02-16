На Волині вилучили з підпільних цехів бурштину на понад півмільйона гривень

00:11, 16 лютого 2018
Інциденти
359 0
Було вилучено обладнання для обробки бурштину / фото vl.npu.gov.ua

Читайте такожНа Рівненщині дві сотні копачів бурштину побили палицями поліцейських (фото)Як повідомили УНІАН у секторі комунікації ГУ Нацполіції у Волинській області, 14 лютого працівники обласного управління захисту економіки, слідчого управління поліції та прокуратури викрили та припинили діяльність чотирьох підпільних цехів з обробки бурштину, які знаходилися і одному з населених пунктів Маневицького району.

Санкціоновані обшуки відбулися у підпільних цехах та за місцем помешкання причетних до незаконної діяльності осіб. Поліцейські вилучили 170 кг обробленого і необробленого каміння різних фракцій. Крім того було вилучено і обладнання для його обробки.

За попередніми даними, вартість дорогоцінного каміння, яке експортували за межі країни, перевищує 500 тис. грн.

Поліцейські вилучили 170 кг обробленого і необробленого каміння / фото vl.npu.gov.ua

На даний час тривають подальші заходи, спрямовані на встановлення інших фактів злочинної діяльності фігурантів та повного кола осіб, причетних до протиправної діяльності з незаконного видобутку бурштину-сирцю.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #бурштин#підпільний цех