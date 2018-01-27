На Житомирщині викрито нелегальний цех з обробки бурштину, вилучена партія каменю (фото)

Нацполіція провела обшук, під час якого вилучила 44 кг бурштину і обладнання для обробки коштовного каміння.

На Житомирщині викрито нелегальний цех з обробки бурштину та вилучено 44 кг коштовного каменю. Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Житомирської області.

Читайте такожНа Житомирщині правоохоронці продовжують повертати державі родовища бурштину Як зазначається у повідомленні, Коростенською місцевою прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом організації незаконного видобутку бурштину на території Овруцького району за ч. 2 ст. 240 Кримінального кодексу.

"Під час досудового розслідування встановлено, що незаконно видобутий на території Овруцького району бурштин у подальшому направляється до м. Олевськ, де обробляється у нелегальному цеху, розташованому на території ВАТ «ШБУ №42»",- сказано у повідомленні.

У п’ятницю, 26 січня 2018 року, у межах кримінального провадження під процесуальним керівництвом Коростенської місцевої прокуратури, працівниками обласного Управління захисту економіки в області та Овруцького відділення Нацполіції у нелегальному цеху було проведено санкціонований обшук, під час якого вилучено 44 кг бурштину, обладнання для обробки коштовного каміння – шліфувальний верстат, а також ваги, калькулятори, чорнові записи.

На даний час триває досудове розслідування, яке проводить Овруцьке відділення поліції.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно, у січні цього року, органами прокуратури спільно із працівниками обласних Управління захисту економіки та Головного управління Нацполіції було викрито нелегальний цех з обробки бурштину, обладнаний в одному із гаражів гаражного кооперативу Житомира, у якому вилучили понад 100 кг бурштину та обладнання для його обробки.