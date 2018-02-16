На популярному одеському пляжі знайшли труп молодої жінки

Повідомлень або коментарів з приводу інциденту представники правоохоронних органів поки не надавали.

Вранці в Одесі на березі пляжу на 16-й станції Великого Фонтану виявили труп молодої жінки. Читайте такожСтрілянина в Одесі: поліцейські заблокували авто зі злочинцем (фото, відео) Як передає місцевий «7 канал», за попередньою інформацією, загиблій близько 20 років. Тіло приблизно о 8 ранку виявив охоронець одного з прибережних закладів у воді біля пірсу на пляжі «Золотий берег». На місце викликали слідчо-оперативну групу. Повідомлень або коментарів з приводу інциденту представники правоохоронних органів поки не давали.

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