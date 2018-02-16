На популярному одеському пляжі знайшли труп молодої жінки
13:37, 16 лютого 2018Інциденти
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Повідомлень або коментарів з приводу інциденту представники правоохоронних органів поки не надавали.
На місце викликали слідчо-оперативну групу / фото 7kanal.com.ua
Вранці в Одесі на березі пляжу на 16-й станції Великого Фонтану виявили труп молодої жінки.
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Як передає місцевий «7 канал», за попередньою інформацією, загиблій близько 20 років.
Тіло приблизно о 8 ранку виявив охоронець одного з прибережних закладів у воді біля пірсу на пляжі «Золотий берег».
На місце викликали слідчо-оперативну групу.
Повідомлень або коментарів з приводу інциденту представники правоохоронних органів поки не давали.
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