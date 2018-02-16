На популярному одеському пляжі знайшли труп молодої жінки

13:37, 16 лютого 2018
Інциденти
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На місце викликали слідчо-оперативну групу / фото 7kanal.com.ua

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Як передає місцевий «7 канал», за попередньою інформацією, загиблій близько 20 років.

Тіло приблизно о 8 ранку виявив охоронець одного з прибережних закладів у воді біля пірсу на пляжі «Золотий берег».

На місце викликали слідчо-оперативну групу.

Повідомлень або коментарів з приводу інциденту представники правоохоронних органів поки не давали.

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Теги: #новини Одеси