Затримано заступника начальника Харківського прикордонного загону

Правоохоронці підозрюють начальника прикордонної комендатури у скоєнні низки злочинів.

У Харківській області за підозрою у скоєнні низки злочинів затримали заступника начальника Харківського прикордонного загону.

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Як повідомив у Facebook речник Генеральної прокуратури України Андрій Лисенко, заступник начальника Харківського прикордонного загону – начальник прикордонної комендатури швидкого реагування Східного регіонального управління Державної прикордонної служби України затриманий у порядку ст. 208 КПК України вчора, 16 лютого.

Підозрюваний П., «залучивши до протиправних дій інших військовослужбовців, організував злочинну схему отримання неправомірної вигоди за внесення неправдивих відомостей до офіційних документів та автоматизованих систем щодо безпідставного перетину державного кордону України окремими особами».

За даними Лисенка, у ході слідства також досліджуються обставини дій посадовця ДПСУ в інтересах осіб, які підозрюються в участі у діяльності терористичних організацій.

«Вирішується питання про повідомлення П. про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених за ч. 1 ст. 258-3, ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 362, ч.1 ст. 366 КК України та обрання останньому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою», - написав Лисенко.

Встановлюються інші службові особи, причетні до вчинення злочину.