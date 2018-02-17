Загалом до ліквідації надзвичайної події залучено 20 чоловік особового складу та 4 одиниці пожежно-рятувальної техніки. Причина займання наразі встановлюється.

У Житомирі чотири відділення вогнеборців ліквідували пожежу в житловому будинку та врятували ще дві оселі.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ДСНС у Житомирській області.

16 лютого о 19:35 до Служби порятунку «101» Житомира надійшло повідомлення про пожежу в приватному одноповерховому житловому будинку на дві сім’ї. На місце події було направлено 2 відділення вогнеборців першої державної пожежно-рятувальної частини.

Читайте такожНа Житомирщині в пожежі загинули літня жінка та її син (фото)Вже на місці з’ясувалося, що через пізнє виявлення пожежі та виклик рятувальників, дах оселі, загальною площею 120 кв.м, вже був повністю охоплений полум’ям. Також існувала загроза поширення загоряння на 2 житлові будинку сусідів, розташовані по обидва боки на відстані 3-4 м. Оцінивши обстановку, начальник караулу прийняв рішення про залучення додаткового пожежного розрахунку частини спеціальної техніки аварійно-рятувального загону та 2-ї державної пожежно-рятувальної частини.

Одночасно з гасінням вогнеборці подавали воду на захист сусідніх споруд. О 20:23 бійцям ДСНС вдалося локалізувати пожежу, а о 21:53 ліквідувати. Внаслідок надзвичайної події загиблих та травмованих не виявлено. Рятувальники не допустили збільшення масштабів пожежі. Вогнем знищено дах будинку.

Загалом до ліквідації надзвичайної події залучено 20 чоловік особового складу та 4 одиниці пожежно-рятувальної техніки. Причина займання наразі встановлюється.