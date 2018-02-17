У центрі Одеси троє озброєних росіян з ножем накинулися на перехожого

25-річний одесит переходив дорогу на пішохідному переході, коли із автомобіля вискочили троє чоловіків і під приводом того, що він нібито заважає їм проїхати, почали нецензурно лаятися на його адресу і погрожувати ножем.

В Одесі поліція затримала громадян РФ, які вчора в центрі міста напали з ножем на місцевого жителя.

Як повідомили УНІАН у відділі комунікацій Головного управління Національної поліції в Одеській області, інцидент стався на Олександрівському проспекті.

«До поліції звернувся 25-річний одесит і повідомив, що в центрі міста, коли він переходив дорогу на пішохідному переході, на нього несподівано наїхав автомобіль Toyota Avensis. З салону вискочили троє невідомих, і під приводом того, що він нібито заважає їм проїхати, почали висловлюватися на його адресу нецензурною лайкою і погрожувати ножем», - розповіли у відділі.Читайте такожПідозрюваний у розбої син нардепа Попова може бути причетний ще до шести схожих епізодів - ЗМІ

З місця інциденту зловмисники оперативно зникли на своїй іномарці.

Співробітники батальйону особливого призначення затримали вказаний в орієнтуванні автомобіль в іншому районі міста, на вулиці Софіївській. У салоні іномарки перебували троє осіб, які виявилися громадянами іншої держави.

«На місце події прибула слідчо-оперативна група Приморського відділу поліції. Оглянувши транспортний засіб, поліцейські виявили в його салоні кілька ножів, які вилучено та направлено на експертизу. Правопорушники затримані в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та поміщені в ізолятор тимчасового тримання», - доповнили у відділі.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч.4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

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