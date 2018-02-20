Переховувався рік: поліція затримала чоловіка, який викрав маршрутку і стріляв у поліцейських (відео)

Спочатку в Житомирі знайшли квартиру, де він зазвичай переховувався, а потім вистежили і самого втікача вже в столиці.

Поліція затримала розбійника, який викрав маршрутку і обстріляв поліцейських. Про це йдеться в сюжеті ТСН. Він переховувався рік. Спочатку в Житомирі знайшли квартиру, де він зазвичай переховувався. А потім вистежили і самого втікача вже в столиці. Взяли 30-річного рецидивіста без єдиного пострілу, хоча сам він був озброєний. Читайте такожВ Ужгороді серед білого дня четверо чоловіків викрали людину (фото) Раніше повідомлялося, що в Харківській області рецидивіст при загадкових обставинах відкрив вогонь по поліцейським і застрелився.

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