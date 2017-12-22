На Харківщині рецидивіст за загадкових обставин відкрив вогонь по поліцейських і застрелився

20:00, 22 грудня 2017
Інциденти
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Раніше судимий чоловік помер у реанімації.

Ілюстрація / REUTERS

У Харківській області чоловік з невстановлених причин відкрив вогонь у бік поліцейських, після чого вистрілив собі в голову і згодом помер у лікарні.

Як повідомили УНІАН у відділі комунікації ГУ НП України в Харківській області, 22 грудня о 1:39 до Лозівського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що в будинку на території мікрорайону невідомий намагається демонтувати електролічильник.

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За даними поліції, на місці поліцейські не виявили технічних пошкоджень електролічильників, а також не побачили людей, які могли б вчиняти злочин.

«Співробітники поліції вийшли на вулицю і продовжили огляд прилеглої території. У цей час з під’їзду вибіг невідомий і вистрілив декілька разів з невстановленої зброї у бік службового автомобіля, помчав до іншого будинку, біля якого вистрілив собі у голову. Бригадою «швидкої» допомоги у непритомному стані чоловік був госпіталізований до відділення реанімації. Під час операції він помер», - розповіли в поліції.

Постраждалих немає. Табельна вогнепальна зброя правоохоронцями не застосовувалася. З місця події були вилучені речові докази.

Також поліцейські встановили особу загиблого, ним виявився житель міста Лозова, чоловік 1973 року народження, раніше судимий.

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