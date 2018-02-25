На Оболоні у Києві затримали трьох наркоторговців

Затриманим загрожує до десяти років в’язниці з конфіскацією майна.

У Києві поліція затримала трьох наркоторговців, один з яких продавав наркотики на території навчального закладу. Як повідомляється на сторінці МВС України у Facebook, на початку лютого до правоохоронців надійшла інформація щодо осіб, які займаються розповсюдженням наркотичних засобів на території Оболонського району столиці.

В рамках оперативно-пошукових заходів та слідчих дій поліцейські встановили, що наркотики розповсюджували місцеві жителі: двоє чоловіків, 1980 та 1988 років народження, і жінка, 1979 року народження. Правопорушники збували канабіс та опій ацетильований. Один із зловмисників продавав наркотики на території навчального закладу. Затриманим загрожує до десяти років в’язниці з конфіскацією майна.

Як повідомляв УНІАН, раніше з України видворили російського кримінального авторитета на прізвисько «Хасан».