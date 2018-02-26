Правоохоронці виявили канал постачання важких наркотиків з окупованої Макіївки

Затримано жінку, яка через інтернет знаходила покупців амфетаміну.

У вересні минулого року до оперативників надійшла інформація про те, що на українську територію з тимчасово окупованої Макіївки надходить амфетамін, переважно поштовими відправленнями, повідомляється на сайті Національної поліції.

Читайте такожНа Оболоні у Києві затримали трьох наркоторговцівПри документуванні факту збуту з’ясувалося, що постачанням займалася мешканка 1982 року народження. Клієнтську базу фігурантка підбирала за допомогою інтернету. Знайомилася з потенційними покупцями, в розмові пропонувала заборонений товар, а далі відправляла замовлення за адресами їх мешкання. Лише у якості виключення передавала наркотик з рук в руки. Під час чергової такої передачі наркоторговку було затримано.

Наразі підозрювана співпрацювати з правоохоронцями відмовляється. Незважаючи на це, обшукові та інші невідкладні оперативні та слідчі заходи тривають. Відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.307 «Збут наркотичних засобів у великих розмірах»Кримінального кодексу України. Поліцейським належить встановити та перекрити канал надходження амфетаміну.