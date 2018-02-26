На автозаправці в Києві у чоловіка викрали сумку з 4 мільйонами гривень

Правоохоронці розшукують трьох чоловіків, які зникли з місця злочину на Porsche Cayenne.

На автозаправній станції у Солом'янському районі Києва троє невідомих викрали з автомобіля сумку з 4 млн грн.

Як йдеться у повідомленні прес-служби поліції Києва, сьогодні о 18:00 до чергової частини управління столичної поліції надійшла інформація про крадіжку з автомобіля на одній з АЗС, що на вул. Великій Кільцевій.

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"Зі слів 24-річного потерпілого правоохоронці з'ясували: припаркувавши свій BMW на території АЗС, хлопець пішов у власних справах. Упродовж 20 хвилин троє невідомих, розбивши скло передніх дверей автівки, викрали ноутбук та сумку, в якій знаходилося 4 млн грн", - йдеться в повідомленні.

Зловмисники пошкодили одне колесо машини і зникли з місця події на Porsche Cayenne.

Відомості за цим фактом зареєстровані у Солом'янському управлінні поліції. Поліція проводить першочергові слідчі дії, спрямовані на розшук та затримання зловмисників.

Як повідомляв УНІАН, в Одесі чоловік вкрав шоколадні яйця на суму більше 3 тисяч гривень.