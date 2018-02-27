На Тернопільщині у пенсіонерки видурили 225 тисяч гривень, запропонувавши обміняти гроші на купюри "нового зразка"

Шахрайки представилися соцпрацівниками та сказали, що старі купюри невдовзі вже будуть недійсні.

На Тернопільщині пенсіонерка втратила коштів на 224 тис. грн через шахраїв, які представилися представниками соціальної служби.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, у поліцію звернулася приятелька потерпілої і повідомила, що у мешканки Ланівців шахраї видурили 7 тис. доларів США та 35 тис. грн.

Читайте такожМММ нагадала про себе: Мінфін попередив українців про нове шахрайствоПравоохоронці встановили, що учора до пенсіонерки додому прийшли двоє незнайомок, які представилися працівниками соціальної служби. Вони розповіли старенькій, що міняють гривні на купюри нового зразка, оскільки старші купюри невдовзі вже будуть недійсні. Пенсіонерка погодилась обміняти на нові купюри усі свої заощадження.

Взамін отримала конверт, який, як згодом виявила, був наповнений не грошима, а порізаними газетами.

За фактом шахрайства відкрито кримінальне провадження відповідно до ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Як повідомляв УНІАН, раніше на Тернопільщині шахраї видурили в пенсіонерки 2 тисячі доларів, заманивши її "надзвичайно вигідною акцією", переможець якої зможе виграти велику кількість призів, а як бонус кожен учасник також отримає чималу знижку на покупку ліків в місцевий аптеках.