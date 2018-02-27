У Миколаєві в квартирі знайшли 30-річну мумію жінки (фото, відео)
13:31, 27 лютого 2018Інциденти
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У квартирі екстрені служби знайшли власницю оселі - жінку з ознаками виснаження і всихання ніг, яка не залишала свій будинок дуже багато років і була майже знерухомлена. А в сусідній кімнаті на ліжку лежало муміфіковане тіло її матері.
У квартирі з мумією була жінка, донька померлої / 0512
У Миколаєві в одній з квартир знайдено мумію жінки. За словами експертів екстрених служб, вона померла близько 30 років тому.
Читайте такожУ Києві в Дніпрі виявили тіло жінкиВесь цей час дочка-інвалід жила з тілом померлої матері в жахливих умовах. Вся квартира була усипана сміттям, крім того, в приміщенні не перший рік були відсутні світло, вода і газопостачання. Дехто із сусідів навіть не здогадувався, що там хтось живе, передає kr24.
Донька померлої була екстрено госпіталізована, їй загрожує ампутація кінцівок. Інші обставини з'ясовуються.
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Як повідомляв УНІАН, 29 листопада у Дарницькому районі Києва виявили обезголовлене тіло.
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