У Миколаєві в квартирі знайшли 30-річну мумію жінки (фото, відео)

У квартирі екстрені служби знайшли власницю оселі - жінку з ознаками виснаження і всихання ніг, яка не залишала свій будинок дуже багато років і була майже знерухомлена. А в сусідній кімнаті на ліжку лежало муміфіковане тіло її матері.

У Миколаєві в одній з квартир знайдено мумію жінки. За словами експертів екстрених служб, вона померла близько 30 років тому.

Читайте такожУ Києві в Дніпрі виявили тіло жінкиВесь цей час дочка-інвалід жила з тілом померлої матері в жахливих умовах. Вся квартира була усипана сміттям, крім того, в приміщенні не перший рік були відсутні світло, вода і газопостачання. Дехто із сусідів навіть не здогадувався, що там хтось живе, передає kr24.

Донька померлої була екстрено госпіталізована, їй загрожує ампутація кінцівок. Інші обставини з'ясовуються.

Як повідомляв УНІАН, 29 листопада у Дарницькому районі Києва виявили обезголовлене тіло.