У Миколаєві в квартирі знайшли 30-річну мумію жінки (фото, відео)

13:31, 27 лютого 2018
Інциденти
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У квартирі з мумією була жінка, донька померлої / 0512

Читайте такожУ Києві в Дніпрі виявили тіло жінкиВесь цей час дочка-інвалід жила з тілом померлої матері в жахливих умовах. Вся квартира була усипана сміттям, крім того, в приміщенні не перший рік були відсутні світло, вода і газопостачання. Дехто із сусідів навіть не здогадувався, що там хтось живе, передає kr24.

Донька померлої була екстрено госпіталізована, їй загрожує ампутація кінцівок. Інші обставини з'ясовуються.

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Як повідомляв УНІАН, 29 листопада у Дарницькому районі Києва виявили обезголовлене тіло.

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Теги: #мумія жінки#померла жінка