На станції метро «Політехнічний інститут» у Києві помер чоловік

Причина смерті невідома, на місці інциденту працюють медики та поліція.

На станції столичного метро «Політехнічний інститут» (Святошинсько-Броварська лінія) раптово помер чоловік.

Читайте такожБіля станції метро чоловік порізав двох киян (фото)Як повідомляє кореспондент УНІАН з місця подій, на вигляд померлому – близьно 60 років. Причина смерті невідома, на місці інциденту працюють медики та поліція.

Повідомляється, що протягом 20-30 хвилин медики проводили на місці реанімаційні заходи, однак врятувати чоловіка не вдалося.

У листопаді минулого року повідомлялось про загибель чоловіка на станції метро «Дарниця». Тоді пасажир впав на колії і загинув від отриманих поранень.