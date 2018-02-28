На станції метро «Політехнічний інститут» у Києві помер чоловік

18:42, 28 лютого 2018
Інциденти
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На червоній гілці київського метро помер чоловік / УНІАН

Читайте такожБіля станції метро чоловік порізав двох киян (фото)Як повідомляє кореспондент УНІАН з місця подій, на вигляд померлому – близьно 60 років. Причина смерті невідома, на місці інциденту працюють медики та поліція.

Повідомляється, що протягом 20-30 хвилин медики проводили на місці реанімаційні заходи, однак врятувати чоловіка не вдалося.

У листопаді минулого року повідомлялось про загибель чоловіка на станції метро «Дарниця». Тоді пасажир впав на колії і загинув від отриманих поранень.

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Теги: #чоловік#Київський метрополітен