На станції метро «Політехнічний інститут» у Києві помер чоловік
18:42, 28 лютого 2018Інциденти
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Причина смерті невідома, на місці інциденту працюють медики та поліція.
На червоній гілці київського метро помер чоловік / УНІАН
На станції столичного метро «Політехнічний інститут» (Святошинсько-Броварська лінія) раптово помер чоловік.
Читайте такожБіля станції метро чоловік порізав двох киян (фото)Як повідомляє кореспондент УНІАН з місця подій, на вигляд померлому – близьно 60 років. Причина смерті невідома, на місці інциденту працюють медики та поліція.
Повідомляється, що протягом 20-30 хвилин медики проводили на місці реанімаційні заходи, однак врятувати чоловіка не вдалося.
У листопаді минулого року повідомлялось про загибель чоловіка на станції метро «Дарниця». Тоді пасажир впав на колії і загинув від отриманих поранень.
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