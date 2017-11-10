Інцидент на метро "Дарниця": чоловік після стрибка на колії помер, на платформі була його мати

Близько 17:00 на станції метро "Дарниця" пасажир впав на колії. Внаслідок отриманих поранень чоловік помер.

За попередніми даними, це громадянин, 1962 року народження, який сам стрибнув на колії, передає поліція Києва.

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Прибувши на виклик, "швидка" констатувала смерть чоловіка. Відомо, що він перебував на платформі зі своєю матір’ю.

Наразі правоохоронці з’ясовують всі обставини події та опитують очевидців. Рух поїздів було зупинено на деякий час. Тіло чоловіка направили на експертизу для остаточного встановлення причини смерті.

Як повідомляв УНІАН, 9 листопада вечері у Києві через повідомлення про мінування закривали станції метро "Хрещатик" і "Палац спорту".