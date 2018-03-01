Заметіль на Одещині: в ДТП загинув чиновник міської ради

Загинув начальник фінансового управління міста Віктор Георгійович Мінчев

В Одеській області 28 лютого внаслідок аварії загинув начальник фінансового управління Білгород-Дністровської міської ради Віктор Мінчев.

Про це повідомила мер міста Алла Гінак на своїй сторінці в Facebook. "Останній день зими -снегопад! Сьогодні в автокатастрофі загинув начальник фінансового управління міста Віктор Георгійович Мінчев! Я висловлюю свої щирі співчуття родині Віктора Георгійовича" - написала вона.

Іномарка, в якій перебував 48-річний Мінчев, зіткнулася з іншим автомобілем у районі населеного пункту Прибережне, по дорозі до смт Затока. Мінчев помер в результаті отриманих травм.

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