Заметіль на Одещині: в ДТП загинув чиновник міської ради
10:19, 01 березня 2018Інциденти
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Загинув начальник фінансового управління міста Віктор Георгійович Мінчев
На Одещині зберігаються складні погодні умови / фото УНІАН
В Одеській області 28 лютого внаслідок аварії загинув начальник фінансового управління Білгород-Дністровської міської ради Віктор Мінчев.
Про це повідомила мер міста Алла Гінак на своїй сторінці в Facebook. "Останній день зими -снегопад! Сьогодні в автокатастрофі загинув начальник фінансового управління міста Віктор Георгійович Мінчев! Я висловлюю свої щирі співчуття родині Віктора Георгійовича" - написала вона.
Іномарка, в якій перебував 48-річний Мінчев, зіткнулася з іншим автомобілем у районі населеного пункту Прибережне, по дорозі до смт Затока. Мінчев помер в результаті отриманих травм.
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Раніше в одеському тролейбусі стався вибух.
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