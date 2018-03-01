У Херсоні вандали намалювали свастику на меморіалі Алеї Героїв незалежної України

Невідомі намалювали на меморіалі червоною фарбою свастику і напис «Россия».

У Херсоні поліція розшукує зловмисників, які намалювали свастику на меморіалі Алеї Героїв незалежної України.

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Як повідомили УНІАН у відділі комунікації поліції Херсонської області, інформація про те, що невідомі особи намалювали червоною фарбою з балончика свастику і напис «Росія» на плитах меморіалу на Алеї Героїв незалежної України по вул. Перекопської надійшла сьогодні вранці.

На місці події працювала слідчо-оперативна група Херсонського відділу поліції.

Вживаються заходи щодо встановлення очевидців події та осіб, причетних до скоєння правопорушення.

Попередня правова кваліфікація – 1 ч. ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

В даний час комунальні служби Херсона знищують написи на Алеї Героїв незалежної України.