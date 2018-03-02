На Тернопільщині судять чоловіка, який вербував жінок для надання секс-послуг за кордоном

Для роботи за кордоном зловмисник підшукав жінок, які перебували у скрутному матеріальному становищі.

На Тернопільщині передано до суду провадження щодо чоловіка, який вербував жінок для надання інтимних послуг за кордоном.

Як повідомили УНІАН в прес-службі обласної прокуратури, уродженець одного із сіл Теребовлянського району, перебуваючи у Польщі у 2012-2013 роках, погодився на пропозицію власника одного з нічних клубів м. Згожелець про поставку жінок для надання секс-послуг у розважальному закладі.

За кожну завербовану поляк пообіцяв заплатити по 500 доларів США.

Для роботи за кордоном зловмисник підшукав жінок, які перебували у скрутному матеріальному становищі. Чоловік пропонував жертвам заробіток до 3 тис. доларів місяць, забезпечення проживанням у сусідній країні, належні побутові умови, можливість у будь-який час безперешкодно повернутися додому.

Йому вдалося завербувати для надання секс-послуг чотирьох мешканок Тернопільської області. Дві жінки, яких він доправив до місця призначення, пропрацювали у нічних клубах термін від кількох тижнів до кількох місяців. При намаганні переправити ще двох жертв, зловмисник був затриманий правоохоронцями 19 червня 2017 року на території нейтральної зони між державними кордонами України і Польщі.

Розслідування у відкритому щодо нього кримінальному провадженні за ч.2 ст.149 КК України (вербування, переміщення та передача людини, вчинене з метою експлуатації, з використанням уразливого стану особи, повторно, за попередньою змовою групою осіб) завершено і скеровано до суду обвинувальний акт.