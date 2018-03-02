У центрі Дніпра на дорозі провалився асфальт: утворилася величезна яма (фото)

Автомобільний рух по цій дорозі дуже жвавий, і дивом під час обвалу ніхто не постраждав.

1 березня в Дніпрі на вулиці Гоголя утворився провал на проїжджій частині.

Про це повідомляє ТСН. Діаметр ями становить близько 6 метрів, глибина - ще більше. Назвати його повні розміри не беруться навіть фахівці.

Автомобільний рух по цій дорозі дуже жвавий, і дивом під час обвалу ніхто не постраждав. Провал обгородили, перекрили рух по центральній вулиці.

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Причину обвалу поки що не називають. Насамперед повинні з'ясувати, чи могли підмити грунт підземні комунікації.

Раніше в Києві крізь землю провалилася хлібна машина.