У Києві вкрали бронзове погруддя Лесі Українки з будинку-музею (фото)

У цьому будинку у 1899-1909 роках мешкала Леся Українка та її родина, а з 1960 року в ньому працює музей поетеси.

Вночі 3 березня було вкрадено погруддя Лесі Українки з пам’ятною дошкою, яке вже більше 40 років прикрашало і виокремлювало меморіальний будинок у Києві на вул. Саксаганського, 97.

Про це сьогодні повідомляється на сторінці Музею видатних діячів української культури у Facebook.

Читайте такожЗ могили Коцюбинського у Чернігові викрали бронзове погруддя"Вкрадено не типовий виріб з кольорового металу, а значиму пам’ятку історії та культури, твір мистецтва, який не тиражувався. Погруддя письменниці та пам’ятна дошка складають єдину композицію і виконані з бронзи. Автори роботи – скульптор Галина Кальченко та архітектор Анатолій Ігнащенко – знані митці, народні художники України і лауреати Національної премії імені Тараса Шевченка", - йдеться в повідомленні.

Діячі культури нагадують, що скульптурна композиція була встановлена в 1971 р. до 100-ліття від дня народження письменниці, що відзначалося на рівні ЮНЕСКО.

"Тепер на фасаді меморіального будинку залишилися шматки арматури і отвори, де було надійне кріплення, що тримало важку конструкцію стільки років. Нескладно помітити, що погруддя знімали професіонали, адже нема жодних додаткових пошкоджень, не проводилося жодних додаткових демонтажних робіт. Крадії подбали заздалегідь про надійні сходинки чи помост, бо з "землі" його не дістанеш і легко у руки не візьмеш", - зазначається в повідомленні.

Також повідомляється, що поліція відкрила за цим фактом кримінальне провадження.