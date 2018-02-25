Могилу Лесі Українки знову осквернили (фото)

15:02, 25 лютого 2018
Суспільство
2872 0
Могилу Леси Украинки осквернили / фото facebook/Сидоржевський

Читайте такожЗа прикладом Києва: Розенко закликав Польщу відновити зруйновані українські пам'ятники

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив голова Національної спілки письменників України Михайло Сидоржевський.

«25 лютого – день народження Лесі Українки. Напередодні, як і в попередні роки, до її могили на Байковому цвинтарі прийшли письменники, працівники публічної бібліотеки імені Лесі Українки, шанувальники Лесиного таланту. І буквально остовпіли, побачивши сплюндрований пам’ятник великій поетесі – від величних бронзових гірлянд, які зусібіч прикрашали пам’ятник, зосталися лиш металеві штирі», - написав він. 

Сидоржевський додав, що НСП готує звернення до правоохоронних органів з вимогою провести розслідування злочину і планує звернутися до Міністерства культури з клопотанням про відновлення пам’ятника. 

фото facebook/Сидоржевський

Як повідомляв УНІАН, навесні 2017 року на Байковому кладовищі невідомі пограбували могилу Лесі Українки. Вандали викрали бронзові елементи пам'ятника. Тоді поліцейські затримали чоловіка, який здав вкрадені прикраси в металобрухт за 300 гривень.

Могила поетеси Лесі Українки — пам'ятка історії національного значення, розташована в Києві на Байковому кладовищі (старому), ділянці № 3. У 1939 році на могилі встановлено надгробний бронзовий пам'ятник на гранітному постаменті, скульптор Галина Петрашевич.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Могила Лесі Українки#осквернили могилу