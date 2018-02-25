Могилу Лесі Українки знову осквернили (фото)

Вандали викрали бронзові гірлянди, які прикрашали пам'ятник.

Невідомі сплюндрували пам’ятник на могилі української поетеси Лесі Українки, що на Байковому цвинтарі у Києві.

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Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив голова Національної спілки письменників України Михайло Сидоржевський.

«25 лютого – день народження Лесі Українки. Напередодні, як і в попередні роки, до її могили на Байковому цвинтарі прийшли письменники, працівники публічної бібліотеки імені Лесі Українки, шанувальники Лесиного таланту. І буквально остовпіли, побачивши сплюндрований пам’ятник великій поетесі – від величних бронзових гірлянд, які зусібіч прикрашали пам’ятник, зосталися лиш металеві штирі», - написав він.

Сидоржевський додав, що НСП готує звернення до правоохоронних органів з вимогою провести розслідування злочину і планує звернутися до Міністерства культури з клопотанням про відновлення пам’ятника.

Як повідомляв УНІАН, навесні 2017 року на Байковому кладовищі невідомі пограбували могилу Лесі Українки. Вандали викрали бронзові елементи пам'ятника. Тоді поліцейські затримали чоловіка, який здав вкрадені прикраси в металобрухт за 300 гривень.

Могила поетеси Лесі Українки — пам'ятка історії національного значення, розташована в Києві на Байковому кладовищі (старому), ділянці № 3. У 1939 році на могилі встановлено надгробний бронзовий пам'ятник на гранітному постаменті, скульптор Галина Петрашевич.