На заводі поблизу Львова жінка перерізала собі горло - ЗМІ

11:24, 06 березня 2018
Інциденти
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Деталі трагедії наразі невідомі / Фото netbespredelu.ru

Читайте такожУ Молдові чоловік зарізав зірку Playboy, а потім наклав на себе рукиНа місці трагедії працювала поліція, була присутня швидка медична допомога. Про це "Вголосу" стало відомо з власних джерел.

Деталі трагедії встановлюються. Журналісти намагалися додзвонитись на завод Fujikura, проте там не відповідають.

Як повідомляв УНІАН, в Одеській області, в смт. Алтестово, військовослужбовець контрактної служби зарізав свого товариша зі служби

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Теги: #жінка самогубство#перерізала горло