На заводі поблизу Львова жінка перерізала собі горло - ЗМІ
11:24, 06 березня 2018Інциденти
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Наразі невідомо, чому жінка наважилася на самогубство.
Деталі трагедії наразі невідомі / Фото netbespredelu.ru
У с. Підрясне Яворівського району Львівської області на заводі Fujikura молода жінка перерізала собі горло.
Читайте такожУ Молдові чоловік зарізав зірку Playboy, а потім наклав на себе рукиНа місці трагедії працювала поліція, була присутня швидка медична допомога. Про це "Вголосу" стало відомо з власних джерел.
Деталі трагедії встановлюються. Журналісти намагалися додзвонитись на завод Fujikura, проте там не відповідають.
Як повідомляв УНІАН, в Одеській області, в смт. Алтестово, військовослужбовець контрактної служби зарізав свого товариша зі служби.
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