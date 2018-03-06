На заводі поблизу Львова жінка перерізала собі горло - ЗМІ

Наразі невідомо, чому жінка наважилася на самогубство.

У с. Підрясне Яворівського району Львівської області на заводі Fujikura молода жінка перерізала собі горло.

Читайте такожУ Молдові чоловік зарізав зірку Playboy, а потім наклав на себе рукиНа місці трагедії працювала поліція, була присутня швидка медична допомога. Про це "Вголосу" стало відомо з власних джерел.

Деталі трагедії встановлюються. Журналісти намагалися додзвонитись на завод Fujikura, проте там не відповідають.

Як повідомляв УНІАН, в Одеській області, в смт. Алтестово, військовослужбовець контрактної служби зарізав свого товариша зі служби.