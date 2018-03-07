В Одесі взяли під варту чоловіка, який відрізав голову молодій жінці

25-річного чоловіка підозрюють у навмисному вбивстві з корисливих мотивів, розбої і завданні тілесних ушкоджень поліцейському.

В Одесі взято під варту підозрюваного у вбивстві місцевої жительки шляхом відсікання голови. Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Одеської області, підозрюваного заарештували сьогодні, 7 березня, за клопотанням Одеської місцевої прокуратури № 2.

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«Під час проведення слідчих дій правоохоронці затримали 25-річного чоловіка і повідомили йому про підозру в умисному вбивстві з корисливих мотивів, розбої і завданні тілесних ушкоджень поліцейському (п. 6 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 187, ч. 2 ст. 345 КК). Після затримання громадянин напав на поліцейського з ножем і завдав йому кілька порізів», - повідомили в прес-службі.

Відзначається, що досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Малиновського відділу поліції Одеси.

Як повідомляв УНІАН, увечері 27 лютого в Одесі в квартирі, розташованій в одному з будинків на Молдаванці, було виявлено обезголовлене тіло молодої жінки, 1989 року народження.

За даним фактом поліція відкрила кримінальне провадження за ст. 115 ("умисне вбивство"). У ніч на 5 березня підозрюваного було затримано.