На Київщині знайшли таємний бункер-нарколабораторію

В Бункері правоохоронці вилучили наркотики та зброю: автомати Калашникова, автоматичні пістолети, гранати, протитанкову міну та 200 набоїв різного калібру.

У Київській області співробітники Служби безпеки України припинили діяльність нарколабораторії, яка розміщувалась у бункері.

Читайте такожВибух авто на Броварському проспекті в Києві: гранату в СБУшника кинув екс-"беркутівець" (фото)Як повідомили у прес-центрі СБУ, в одному із сіл Вишгородського району, на території колишнього підприємства з переробки деревини, діяла лабораторія із виготовлення метадону та амфетаміну.

«Ділки облаштували виробництво у спеціально побудованому бункері, площею майже 140 квадратних метрів, на глибині 4 метри», - йдеться в повідомленні.

Під час обшуків в лабораторії правоохоронці виявили майже 1 кг метадону, 0,5 кг амфетаміну, 500 рослин «коки», які зловмисники планували використати для синтезу у виготовленні кокаїну.

Співробітники спецслужби також вилучили зброю: автоматичний пістолет «Стєчкіна», пістолет-кулемет Дегтярьова, два автомати Калашникова, підствольний гранатомет, 17 гранат ВОГ та РГД, протитанкову міну із запалом та 200 набоїв різного калібру.

На місці правоохоронці затримали одного із зловмисників – жителя Київської області, йому оголошено про підозру. Встановлюються інші особи, які причетні до протиправної діяльності.

Раніше повідомлялось, що правоохоронці виявили у приватному будинку в селі Комарівка (Київська область) плантацію елітної коноплі, яку створили двоє жителів столиці.