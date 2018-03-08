На шахті в Запорізькій області сталася пожежа – постраждали шестеро гірників (відео)

П'ятеро шахтарів перебувають у хірургії, один - в реанімації.

У шахті Запорізького залізорудного комбінату (село Мала Білозерка) виникла пожежа. На момент займання під землею знаходилися 80 шахтарів, що постраждали щонайменше шість осіб.Як повідомляє 061, посилаючись на власні джерела, в шахті сталося загоряння кабелів.

Для ліквідації пожежі на місце прибули дві бригади гірничорятувального загону.

Читайте такожРятувальники і комісія не можуть спуститися у шахту "Степова" через нові обвалиУ Дніпрорудненскій міськой лікарні журналістам повідомили, що в пожежі постраждали шестеро співробітників підприємства - п'ятеро людей перебувають у хірургії, а один - в реанімації.

Раніше повідомлялося, що в окупованому місті Жданівка Донецької області на шахті стався вибух метаново-повітряної суміші. На момент вибуху в шахті перебувало 316 гірників. В результаті вибуху загинуло двоє осіб, працівників шахти. Всім іншим вдалося піднятися на поверхню самостійно.