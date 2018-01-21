У шахті на окупованому Донбасі стався вибух: є загиблі

У місті Жданівка на Донеччині у шахті стався вибух метаново-повітряної суміші.

На момент вибуху у шахті перебувало 316 гірників, повідомили у так званому "Міністерстві з надзвичайних ситуацій Донецької Народної Республіки".

Внаслідок вибуху загинуло двоє людей, працівників шахти. Усім іншим вдалося піднятися на поверхню самостійно.

Вибух стався о 12.29 20 січня, ліквідувати наслідки інциденту вдалося лише сьогодні вранці.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у сірій зоні було поранено двох цивільних осіб.