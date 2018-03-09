У Слов'янську під час пакування посилки випала граната

23:17, 09 березня 2018
Інциденти
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Гранату відправили на експертизу / фото slavyansk-police.dn.ua

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Відправлення призначалося жителю Миколаївщини, повідомляє прес-служба Слов'янського відділу поліції.

"В поліцію надійшло повідомлення про те, що на одному з відділень експрес-доставки при пакуванні посилки випав предмет схожий на гранату. У відділення пошти вантаж був доставлений кур’єром. На місце події негайно виїхали співробітники поліції, які евакуювали всіх присутніх і до приїзду вибухотехників оточили місце пригоди", - йдеться в повідомленні.

Вилучену гранату направлено на експертизу. За даним фактом проводиться перевірка. Поліцейські встановлюють обставини події та особу відправника.

Відео: Славянский ГО

Як повідомляв УНІАН, раніше співробітники Служби безпеки України ліквідували в Одесі мережу збуту контрабандної вогнепальної зброї. Житель Одеси організував поставки в різні регіони України зброї іноземного виробництва через поштові відправлення. Клієнтів зловмисник підшуковував через Інтернет, зброю відправляв замовникам після повної передоплати за електронною системою.

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Теги: #граната#посилка#Слов'янськ