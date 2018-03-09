У Слов'янську під час пакування посилки випала граната

Вилучену гранату направлено на експертизу, поліцейські встановлюють обставини події та особу відправника.

У Слов'янську Донецької області під час пакування посилки в офісі відділення експрес-доставки кур'єр знайшов гранату Ф-1.

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Відправлення призначалося жителю Миколаївщини, повідомляє прес-служба Слов'янського відділу поліції.

"В поліцію надійшло повідомлення про те, що на одному з відділень експрес-доставки при пакуванні посилки випав предмет схожий на гранату. У відділення пошти вантаж був доставлений кур’єром. На місце події негайно виїхали співробітники поліції, які евакуювали всіх присутніх і до приїзду вибухотехників оточили місце пригоди", - йдеться в повідомленні.

Вилучену гранату направлено на експертизу. За даним фактом проводиться перевірка. Поліцейські встановлюють обставини події та особу відправника.

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