На Львівщині внаслідок зіткнення легковика з автобусом міжнародного сполучення загинула людина

Водій і пасажири автобусу не постраждали.

У Городоцькому районі Львівської області внаслідок дорожньо-транспортної пригоди за участі легковика і рейсового автобуса міжнародного сполучення загинула людина.

Як повідомили УНІАН у Департаменті цивільного захисту Львівської ОДА, ДТП сталася 10 березня о 18:01 в селі Бартатів.

Читайте такожНа Львівщині жінка загинула від удару колесом, яке відірвалося у вантажівки під час руху (відео)

38-річний місцевий житель, керуючи автомобілем ВАЗ-2104, виїхав на зустрічну смугу руху і здійснив зіткнення з рейсовим автобусом Setra чеської реєстрації, який слідував за маршрутом Київ – Прага.

Внаслідок зіткнення водій легковика загинув на місці події. Водій і пасажири автобусу не постраждали.