На Львівщині внаслідок зіткнення легковика з автобусом міжнародного сполучення загинула людина
15:01, 11 березня 2018Інциденти
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Водій і пасажири автобусу не постраждали.
На Львівщині внаслідок зіткнення легковика з автобусом міжнародного сполучення загинула людина / фото УНІАН
У Городоцькому районі Львівської області внаслідок дорожньо-транспортної пригоди за участі легковика і рейсового автобуса міжнародного сполучення загинула людина.
Як повідомили УНІАН у Департаменті цивільного захисту Львівської ОДА, ДТП сталася 10 березня о 18:01 в селі Бартатів.
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38-річний місцевий житель, керуючи автомобілем ВАЗ-2104, виїхав на зустрічну смугу руху і здійснив зіткнення з рейсовим автобусом Setra чеської реєстрації, який слідував за маршрутом Київ – Прага.
Внаслідок зіткнення водій легковика загинув на місці події. Водій і пасажири автобусу не постраждали.
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