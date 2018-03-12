У київському метро між станціями «Видубичі» - «Славутич» сталося задимлення

20:01, 12 березня 2018
Інциденти
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У київському метро на перегоні «Видубичі» - «Славутич» сталося задимлення / фото УНІАН

У київському метрополітені на перегоні «Видубичі» - «Славутич» сталося задимлення, що призвело до тимчасової зупинки руху поїздів. Про це повідомляє прес-служба столичної підземки на своїй сторінці в Facebook.

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«Зелена лінія. Виявлено незначне задимлення на перегоні «Видубичі» - «Славутич». Зараз рух відновлено у звичайному режимі. Фахівці з'ясовують причини і проводять необхідні роботи», - йдеться в повідомленні.

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Теги: #задимлення у київському метро