У київському метро між станціями «Видубичі» - «Славутич» сталося задимлення

Зараз фахівці з'ясовують причини і проводять усі необхідні роботи.

У київському метрополітені на перегоні «Видубичі» - «Славутич» сталося задимлення, що призвело до тимчасової зупинки руху поїздів. Про це повідомляє прес-служба столичної підземки на своїй сторінці в Facebook.

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«Зелена лінія. Виявлено незначне задимлення на перегоні «Видубичі» - «Славутич». Зараз рух відновлено у звичайному режимі. Фахівці з'ясовують причини і проводять необхідні роботи», - йдеться в повідомленні.