"Швидкість досягала 190 км/год": у Києві після погоні затримали водія Mazda 3 (фоторепортаж, відео)

У столиці затримали водія Mazda 3 після погоні. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє dtp.kiev.ua.

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"Водій грубо порушив ПДР на Русанівській Набережній, не зупинився на вимогу, розпочата погоня. Доїхали до Козина і назад. Швидкість досягала 190 км/год", - йдеться у повідомленні.

На Дніпропетровському шосе перед Заболотного автомобіль був зупинений трьома авто спецпідрозділу супроводу.

"Водій і пасажир затримані. Авто було викрадене", - додали в dtp.kiev.ua.

Як повідомляв УНІАН, у Києві 6 листопада сталася п'яна ДТП з погонею біля метро Чернігівська. Нетверезий хлопець з компанією друзів близько 17 років після грубого порушення ПДР намагався втекти від поліції, врізався в перешкоди по дорозі й вантажівку. Потім намагався втекти.