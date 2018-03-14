В Одесі п'яний водій влаштував стрілянину під час їзди

За непідтвердженими даними, у чоловіка в автомобілі виявлено револьвер, а також мачете.

У Київському районі Одеси сьогодні затримано водія, який відкрив стрілянину під час руху свого автомобіля.

Як повідомили УНІАН у прес-службі управління патрульної поліції Одеси, близько 9.00 по вулиці 12-а лінія рухався автомобіль Toyota, водій якого почав стрілянину.

«Прибувши на місце виклику, патрульні затримали 35-річного правопорушника. Той, хто стріляв, перебував у стані алкогольного сп'яніння. Постраждалих немає», - повідомили у прес-службі.

На місце прибула слідчо-оперативна група Київського відділу поліції Одеси.

Читайте такожУ Києві водій намагався втекти від патрульних і заїхав до департаменту поліції, зламавши шлагбаум

За поки що непідтвердженими даними, у чоловіка в автомобілі виявлено револьвер системи «Наган» і мачете.

В даний час правоохоронці проводять відповідні невідкладні заходи.

Раніше п'яний водій у Києві влетів в автомобіль поліції.