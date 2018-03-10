П'яний водій у Києві влетів в автомобіль поліції: двоє правоохоронців в реанімації (фото)

Водій і пасажир другого автомобіля від госпіталізації відмовилися.

У Києві близько 5.45 на перехресті вулиць Жмаченка і Курнатовського Hyundai Getz влетів у Skoda Octavia, який належить Поліції охорони.

У Hyundai їхала подружня пара. Жінка зізналася, що чоловік сів за кермом п'яним, повідомляє Інформатор з місця подій.

Подружжя від госпіталізації відмовилося, хоча жінка скаржилася на біль у спині, а чоловік весь час тримався за живіт.

А двох співробітників поліції доставили в лікарню. Вони знаходяться в реанімації за їх життя борються лікарі, повідомляє видання.

Співробітники патрульної поліції утрималися від коментарів. На місці також працювали бійці Поліції охорони та слідчо-оперативна група.

Як повідомляв УНІАН, 9 березня у Львівській області автомобіль "нанизало" на відбійник, в результаті чого загинула людина.