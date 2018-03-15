Біля станції метро «Червоний Хутір» в Києві виникла пожежа, дорогу накрило густим димом (відео)

13:05, 15 березня 2018
Інциденти
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Скріншот - Facebook - dtp.kiev.ua

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Як повідомляється на сторінці проекту dtp.kiev.ua у Facebook, пожежа виникла на будівництві нового житлового будинку, горить електропідстанція.

«На місці значні сили пожежної охорони ДСНС, поліції та медиків. Про постраждалих поки не повідомляється», - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в січні на вулиці Богдана Хмельницького у Києві горів п'ятиповерховий виселений будинок.

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Теги: #Київ#пожежа