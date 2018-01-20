У центрі Києва горить будинок (фото)
20:37, 20 січня 2018Інциденти
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Горить п’ятиповерховий відселений будинок - площа пожежі становить близько 800 кв. м.
Наразі причини пожежі встановлюється / фото tsn.ua
У центрі столиці, на вулиці Богдана Хмельницького, 12, горить п’ятиповерховий відселений будинок.
Як повідомляє прес-служба Держслужби з надзвичайних ситуацій, пожежа в будинку виникла о 19.42.
За попередніми даними, жертв та постраждалих немає.
Горить 5-й поверх та дах будівлі. Площа пожежі становить близько 800 кв. м.
До гасіння вогню залучено 21 одиниць техніки та 82 чоловік особового складу.
Як повідомляє ТСН, за словами рятувальників, однією з причин пожежі може бути навмисний підпал або необережне поводження з вогнем осіб без постійного місця проживання.
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