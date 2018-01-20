У центрі Києва горить будинок (фото)

У центрі столиці, на вулиці Богдана Хмельницького, 12, горить п’ятиповерховий відселений будинок.

Як повідомляє прес-служба Держслужби з надзвичайних ситуацій, пожежа в будинку виникла о 19.42.

За попередніми даними, жертв та постраждалих немає.

Горить 5-й поверх та дах будівлі. Площа пожежі становить близько 800 кв. м.

До гасіння вогню залучено 21 одиниць техніки та 82 чоловік особового складу.

Як повідомляє ТСН, за словами рятувальників, однією з причин пожежі може бути навмисний підпал або необережне поводження з вогнем осіб без постійного місця проживання.