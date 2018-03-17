У Києві в колекторі теплотраси виявили труп

Причини загибелі з'ясовують правоохоронні органи.

У Києві в колекторі теплотраси виявлено тіло чоловіка. Про це повідомляє прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДержНС). Інцидент стався на вул. Вадима Гетьмана, 27-А. Читайте такожУ Києві розкрили моторошне вбивство: тіло чоловіка замурували у підвалі (фото) "На місце події прибули рятувальники 18-ї Державної пожежнорятувальної частини. За допомогою рятувальної мотузки бійці дістали тіло чоловіка та передали правоохоронним органам. Причини загибелі з'ясовують правоохоронні органи", - йдеться в повідомленні.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter