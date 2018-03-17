У Києві в колекторі теплотраси виявили труп
12:41, 17 березня 2018Інциденти
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Причини загибелі з'ясовують правоохоронні органи.
У Києві в колекторі теплотраси знайшли труп / фото УНІАН
У Києві в колекторі теплотраси виявлено тіло чоловіка.
Про це повідомляє прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДержНС).
Інцидент стався на вул. Вадима Гетьмана, 27-А.
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"На місце події прибули рятувальники 18-ї Державної пожежнорятувальної частини. За допомогою рятувальної мотузки бійці дістали тіло чоловіка та передали правоохоронним органам. Причини загибелі з'ясовують правоохоронні органи", - йдеться в повідомленні.
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