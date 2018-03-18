На КПВВ "Майорське" вибухнула граната: загинув прикордонник, ще одного поранено

Ручна осколкова граната здетонувала у бліндажі, призначено спеціальне розслідування.

На КПВВ "Майорське" 17 березня внаслідок вибуху гранати загинув військовослужбовець Краматорського прикордонного загону, ще один дістав поранення.

Як повідомляє Державна прикордонна служба, вчора ввечері Двоє військовослужбовців отримали поранення різного ступеню тяжкості. Постраждалим була оперативно надана первинна медична допомога та організована доставка до Бахмутської центральної міської лікарні.

Читайте такожЗМІ дізналися ім'я поліцейського, який кинув гранату в СБУшника в Києві

Один із прикордонників, 1996 року народження, від отриманих поранень помер в лікарні, стан іншого - середньої тяжкості.

Призначено спеціальне розслідування, встановлюються всі обставини трагічного випадку.

Раніше у Києві затримали чоловіка, який кинув гранату під авто поліції.