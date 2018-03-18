Смерть прикордонника на КПВВ "Майорське": в ДПСУ розповіли про можливі причини вибуху

Внаслідок вибуху гранати загинув військовослужбовець Краматорського прикордонного загону, ще один дістав поранення.

Однією з версій вибуху гранати на КПВВ "Майорське", внаслідок якого загинув прикордонник, є необережне поводження зі зброєю.

Про це в коментарі УНІАН повідомив речник Державної прикордонної служби Олег Слободян. «Обставини інциденту встановлюються. Є кілька версій, в тому числі версія – необережне поводження зі зброєю, але що саме сталося, буде встановлено під час слідства. Зараз робити висновки ще зарано», - зазначив він.

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Слободян додав, що внаслідок вибуху загинув один прикордонник, ще один дістав осколкові поранення. «Щодо стану здоров’я постраждалого, то він прооперований. Більша частина осколків вже видалена з організму, загрози його життю немає», - уточнив він.

Як повідомляв УНІАН, на КПВВ "Майорське" 17 березня внаслідок вибуху гранати загинув військовослужбовець Краматорського прикордонного загону, ще один дістав поранення.