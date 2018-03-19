У Київській області BMW виїхав на зустрічну і зіткнувся з вантажівкою, загинули чотири людини

Пасажир вантажівки отримала травми і доставлена в лікарню, чотири людини з BMW з "єврономером" загинули.

У Київській області в результаті дорожньо-транспортної події загинули чотири людини, ще одна людина постраждала.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Головного управління Національної поліції у Київській області.

Читайте такожЦитрусове ДТП: в Одесі внаслідок аварії дорогу засипало лимонами (відео)

"18 березня о 18.40 на 48-му кілометрі автодороги Київ-Овруч поблизу с. Феневичі сталася дорожньо-транспортна пригода за участю двох автомобілів - BMW і ЗІЛ. В результаті ДТП водій і троє пасажирів легкового автомобіля загинули. Встановлено, що водій автомобіля BMW з держномерами литовської реєстрації на заокругленій ділянці автодороги не впорався з керуванням і виїхав на зустрічну смугу, де скоїв зіткнення з вантажним автомобілем ЗІЛ», - повідомили в поліції.

25-річний водій легкового авто та троє пасажирів (26 і 27 років) померли на місці аварії. 49-річна жінка - пасажир вантажівки доставлена в лікарню.

За даним фактом порушено кримінальну виробництво за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно на Львівщині жінка загинула від удару колесом, яке відірвалося у вантажівки під час руху.