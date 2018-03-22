У Києві затримали викрадачів бронзового погруддя Лесі Українки

Підозрюваним обрали запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Поліція встановила та затримала осіб, які викрали бронзове погруддя Лесі Українки з меморіального будинку на вулиці Саксаганського у Києві.

Начальник Головного управління Національної поліції у м. Києві Андрій Крищенко розповів, що правоохоронці затримали за підозрою у скоєнні правопорушення двох мешканців Святошинського району, один із яких раніше судимий за грабіж та зберігання наркотиків.

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«Ми встановили, що 33-річний та 32-річний кияни викрали меморіальну дошку, розбили її на маленькі шматки та здавали їх у пункти прийому металобрухту. Одну частку дошки ми вилучили і долучили до кримінального провадження як речовий доказ. Чоловікам вже оголосили підозри у скоєнні злочину за частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України – це крадіжка, вчинена у великих розмірах», - цитує його слова Відділ комунікації поліції Києва.

За рішенням суду на час розслідування зловмисникам обрано запобіжний захід – домашній арешт. Одному із них – цілодобовий, другому – від 22:00 до 06:00 години. За вчинене чоловікам загрожує до восьми років позбавлення волі.

Як повідомляв УНІАН, 3 березня було вкрадено погруддя Лесі Українки з пам’ятною дошкою, яке вже більше 40 років прикрашало і виокремлювало меморіальний будинок у Києві на вул. Саксаганського, 97.

Діячі культури нагадували, що скульптурна композиція була встановлена в 1971 р. до 100-ліття від дня народження письменниці, що відзначалося на рівні ЮНЕСКО.