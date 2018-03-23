У Києві 25-річний чоловік провіз на капоті патрульного після невдалої спроби обміняти підроблені долари

При затриманні зловмисник ледь не збив патрульного та провіз його на капоті.

Столичні правоохоронці затримали «на гарячому» 25-річного киянина, який намагався збути у пункті обміну валют 11 тис. підроблених доларів США. Правоохоронці встановили, що ділок через мережу інтернет домовився з власником обмінного пункту обміняти іноземну валюту на гривні.

Читайте такожУ Києві викрили шахраїв, які ошукали громадян на 1,5 мільйона гривень у фейкових валютних обмінниках

Як повідомляє прес-служба прокуратури міста Києва, під час операції зловмисник передав касиру 11 тис. доларів США, упакованих банківським способом. Однак, як виявилося, лише частина з купюр були справжніми, а решта – високоякісною підробкою. Коли касир запідозрив, що гроші несправжні, то намагався затримати шахрая. Той кинувся навтьоки, але був затриманий поліцейськими, яких вчасно викликав підприємець. При цьому зловмисник ледь не збив патрульного та провіз його на капоті.

Чоловіка затримали в порядку ст. 208 КПК. Готуються матеріали для оголошення йому про підозру та обрання запобіжного заходу. Фальшиві гроші вилучені для проведення експертизи. На даний час правоохоронці встановлюють канал їх надходження.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно у Києві водій намагався втекти від патрульних і заїхав до департаменту поліції, зламавши шлагбаум.