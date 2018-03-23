СБУ проводить обшуки у Харківській міськраді

Обшуки проводяться рамках розслідування за ч. 3 ст. 191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем)

Співробітники Служби безпеки України та Національної поліції України проводять обшуки в одному з департаментів Харківської міської ради.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив прес-секретар Генеральної прокуратури України Андрій Лисенко.

"В одному з департаментів Харківської міськради в рамках розслідування за ч. 3 ст. 191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб) проводяться обшуки за участі співробітників прокуратури, СБУ та Національної поліції", - йдеться у повідомленні.

Лисенко зазначив, що проводиться близько двадцяти обшуків як на робочих місцях, так і у помешканнях підозрюваних працівників департаменту.

"Метою вказаних слідчих дій є відшукання документації та інших даних, пов’язаних з проведенням реконструкції спортивних об’єктів у Харкові", - заначив прес-секретар ГПУ.

Як повідомляв УНІАН, 20 березня представники правоохоронних органів провели обшуки у приміщеннях підконтрольних олігарху Дмитру Фірташу, який перебуває в Австрії, підприємств через несплату податків.