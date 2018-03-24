У Києві трамвай зійшов з рейок (відео)

Рух трамваїв призупинено.

На вулиці Глибочицькій в Києві, де проходять маршрути №№14 і 18 зійшов з рейок трамвай.

Про це повідомляється в групі "Київ Оперативний" у Facebook. Згідно повідомленням, рух трамваїв призупинено.

Інформації про потерпілих немає.

Як повідомляв УНІАН, 18 березня в Києві, в Дарницькому районі, на перехресті Харківського шосе та Тростянецької сталося ДТП за участю громадського транспорту - трамвай зіткнувся з вантажівкою.