У Києві трамвай зійшов з рейок (відео)
14:55, 24 березня 2018Інциденти
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Рух трамваїв призупинено.
У Києві трамвай зійшов з рейок / фото УНІАН
На вулиці Глибочицькій в Києві, де проходять маршрути №№14 і 18 зійшов з рейок трамвай.
Про це повідомляється в групі "Київ Оперативний" у Facebook. Згідно повідомленням, рух трамваїв призупинено.
Інформації про потерпілих немає.
Як повідомляв УНІАН, 18 березня в Києві, в Дарницькому районі, на перехресті Харківського шосе та Тростянецької сталося ДТП за участю громадського транспорту - трамвай зіткнувся з вантажівкою.
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