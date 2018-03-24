У Києві трамвай зійшов з рейок (відео)

14:55, 24 березня 2018
Інциденти
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У Києві трамвай зійшов з рейок / фото УНІАН

Про це повідомляється в групі "Київ Оперативний" у Facebook. Згідно повідомленням, рух трамваїв призупинено.

Інформації про потерпілих немає.

Як повідомляв УНІАН, 18 березня в Києві, в Дарницькому районі, на перехресті Харківського шосе та Тростянецької сталося ДТП за участю громадського транспорту - трамвай зіткнувся з вантажівкою.

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Теги: #Київ#трамвай