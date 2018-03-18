В Києві вантажівка врізалася в трамвай та перекинулася (фото)

Від удару вантажівка перекинулася на бік, від неї відлетів паливний бак на 15 метрів. На щастя, швидкість трамваю була невеликою, це і врятувало пасажирів.

У Києві, у Дарницькому районі, на перехресті Харківського шосе і Тростянецької сталася ДТП за участю громадського транспорту - трамвай зіштовхнувся з вантажівкою.

Про це повідомляє "Еспресо". Водій трамваю тільки почав рух від зупинку на дозволяючий сигнал світлофора як сталося зіткнення з малотонажною вантажівкою, водій якої рухався Харківським шосе в напрямку Харківської площі і намагався проскочити перед трамваєм.

Від удару вантажівка перекинулася на бік, від неї відлетів паливний бак на 15 метрів. На щастя, швидкість трамваю була невеликою, це і врятувало пасажирів (а їх у салоні було близько 30 осіб) від серйозних травм.

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"Тим не менше на місце ДТП прибуло кілька карет швидкої допомоги - постраждалим було надано допомогу на місці, від госпіталізації вони відмовились. Так само відмовився від госпіталізаціі водій перекинутої вантажівки. Також дивом не постраждав водій трамваю, який, враховуючи пошкодження кабіни, можна сказати, народився у сорочці", - йдеться у повідомленні.

Від удару трамвай зійшов з рейок, в результаті чого, рух трамваїв заблоковано в обох напрямках на кілька годин.

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